«الجمارك»: إعفاء المبتعث من الرسوم الجمركية على الأغراض الشخصية المستعملة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعفاء المبتعث سواءً أكان طالبًا أم موظفًا من الرسوم الجمركية التي تفرض على الأغراض والأمتعة الشخصية المستعملة التي يجلبها من خارج البلاد بعد انتهاء فترة ابتعاثه.

وأشارت الهيئة إلى أن المبتعث يُستثنى من شرط عمر المركبة فقط، إذ إن نظام الجمارك يُلزم بأن يكون موديل المركبة المستعملة عند استيرادها لا يزيد على 5 أعوام.

واشترطت لهذا الاستثناء أن يكون عمر المركبة عند شرائها لا يزيد على 5 أعوام، أو أن يكون تاريخ شرائها قبل تطبيق نظام المنع، أي قبل تاريخ 15/6/1430 هـ، فيما تنطبق عليه بقية شروط استيراد المركبات للأفراد.