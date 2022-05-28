توتي يرشح هذا الثنائي للفوز بالكرة الذهبية

رشح الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة روما السابق، الثنائي محمد صلاح وكريم بنزيما لنيل الكرة الذهبية هذا العام.

توتي قال في مؤتمر صحفي اليوم السبت في زيارة لمصر: "لدي معرفة بذكاء صلاح الشديد لأنني لعبت بجواره في روما، وأؤمن باتخاذه القرار الأفضل لمصلحته”.

وأضاف:”أعتقد أنه لو رحل عن ليفربول هذا الصيف، فإنه سينضم إلى فريق أوروبي كبير نظرًا للجودة التي يتمتع بها وشعبيته في أوروبا”.

وتابع:”وأما لو استمر في ليفربول ستكون خطوة رائعة ومهمة أيضًا لاستكمال الإنجازات التي حققها مع النادي الإنجليزي”.

وعن سباق الكرة الذهبية هذا العام أجاب: "لا أعتقد أن المنافسة ستكون بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هذا العام كما كان الحال في الماضي، ويمكن استبعاد روبرت ليفاندوفسكي أيضًا”.