ممرضة عسير تروي كواليس الفيديو الصادم: سحبني لقسم الرجال

كشفت الممرضة السعودية سالمة الشهري التي تم الاعتداء عليها من مواطن في أحد مستشفيات محافظة المجاردة في عسير تفاصيل الواقعة.

وقالت في مقابلة مع "العربية.نت": "كنت يوم الخميس أعمل في منطقة الفرز، والتي يتم خلالها أخذ الطول والوزن ومتابعة دخول المرضى للأقسام، كما أساهم في مساعدة الكادر التمريضي في كافة الأقسام، وحين لاحظتُ الازدحام في قسم الطوارئ الخاص بالرجال، قررتُ أن أساعد زميلاتي الممرضات، فاستلمت ملف مريض كان في الانتظار، فقمتُ في تجهيز ملفه، إلا أني فوجئت بشخص يضربني بعنف على كتفي، ولمرات متعددة وهو يكرر (فكي المغذي) الذي كان في يد المرافق معه، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، والمريض لم يكن يعاني من حالة حرجة وإنما يعاني ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة".

كما تابعت حديثها: "اندهشت من تصرف المريض وعنفه ضدي، وسحبي من قسم الفرز إلى قسم الرجال في وضع غير لائق، ولا يمكن أن يقبله أي ممارس صحي، فالشخص الجاني لا أعرفه ولا تربطني به أي صلة، كما أني لم أقدم له أو للمريض المرافق أي خدمة، فالمحلول كان في يد المريض المرافق له بعد أن وضعته إحدى الممرضات الآخريات".

كما أضافت: لم أتوقع أبداً أن أتعرض لمثل هذا الموقف، والذي ظهر في المقطع المتداول، فعمل الكوادر الصحية له حصانة لدورهم الإنساني العظيم وعملهم في مساعدة المرضى رغم الازدحام، فالممرضات يتحملن الأعباء، وأحياناً الإساءات بسبب المرضى للحفاظ على الأولوية وتقديم الخدمة، وهذا ما تم تدريبنا عليه من التعامل برفق والصبر مع المرضى ومحاولة تطويع كل الظروف لصالح المريض وسرعة علاجه".