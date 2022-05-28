أخبار الرياضة

تأجيل بدء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأسباب أمنية #نهايي_ابطال_اوروبا

28 مايو 2022 · < 1 minute

أعلن قبل قليل، عن تأجيل بدء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأسباب أمنية.