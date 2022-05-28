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تأجيل بدء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأسباب أمنية #نهايي_ابطال_اوروبا
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أخبار الرياضة
تأجيل بدء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأسباب أمنية #نهايي_ابطال_اوروبا
28 مايو 2022
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أعلن قبل قليل، عن تأجيل بدء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأسباب أمنية.
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