مصرع 11 شخصا وانقطاع الكهرباء عن 60 ألف منزل جراء عاصفة في كندا

أفادت قناة "غلوبال نيوز" الكندية بمصرع 11 شخصا جراء عاصفة ضربت شرق البلاد وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 60 ألف منزل ومؤسسة.

وأوضحت القناة أن "أكثر من 60 ألف منزل ومنشأة في كيبيك وأونتاريو سيبقون بدون كهرباء لمدة أسبوع، بسبب عدم تمكن طواقم الطوارئ من إصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت خلال عاصفة رعدية ضربت المطنقة في 21 مايو الحالي".

وأشارت إلى أن حوالي 19000 شخص يعانون من انقطاع كهرباء، فيما تغيب طلاب حوالي 20 مدرسة عن الحضور لمدة أسبوع كامل.

ولفتت إلى أن طواقم الطوارئ وصلت من مقاطعات كندا الأخرى إلى كيبيك وأونتاريو لإصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة.

وأوضحت أن سقوط الأشجار أدى إلى مصرع 11 شخصا.