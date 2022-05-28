ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا بهدف أمام ليفربول

تُوج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي اليوم بهدف دون رد، سجله فينيسيوس جونيور، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين بملعب فرنسا الوطني.

وشهدت المباراة تألقا ملفتا للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الذي هدد مرمى الريال بأكثر من فرصة محققة، ولكن تيبو كورتوا حارس الريال أظهر تألقا استثنائيا أمام تسديدات صلاح، ليمنعه من التسجيل، رغم كونه قدم أداء مميزا وكان أفضل لاعبي ليفربول في المباراة.

الشوط الأول

سيطر ليفربول على الكرة بشكل نسبي متفوقا على ريال مدريد، وكانت أولى الفرص عن طريق محمد صلاح، والذي استلم تمريرة من أرنولد، ليسدد صلاح بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس كورتوا تصدى لها ببراعة.

وعاد تياجو لتهديد مرمى ريال مدريد، بتسديدة قوية ولكن كورتوا تعامل معها بنجاح.

وكانت أخطر الفرص عن طريق ساديو ماني لاعب ليفربول، ولاذي استلم كرة ثم سددها بقوة من داخل منطقة الجزاء نجح كورتوا في إبعادها بيده وارتطمت في القائم الأيمن ثم أمسك بها الحارس، ليتواصل التعادل السلبي بين الفريقين.

ريال مدريد حاول استغلال سرعات فينسيوس جونيور من الجهة اليُسرى، وأرسل عرضية ولكن الحارس أليسون سيطر على الكرة بنجاح، ليفشل الريال في التسجيل.

ويحول صلاح الكرة برأسية تجاه مرمى ريال مدريد، بعد عرضية من أرنولد من الجهة اليُمنى ولكن رأسية صلاح كانت ضعيفة لتصل سهلة في يد كورتوا حارس الريال.

وفي الدقيقة 42، يسجل كريم بنزيما هدفا للريال، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم راوغ هندرسون ووصلت له الكرة بعد دربكة دفاعية من جانب لاعبي ليفربول ليسدد كريم في الشباك ولكن تقنية الفيديو تُلغي الهدف بداعي التسلل على كريم بنزيما، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وأصبح الريال أخطر في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى ليفربول لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بأفضلية من ليفربول، وكان أرنولد الأنشط في صفوف الريدز، وحاول إرسال العرضيات المُتقنة ولكن دفاعات ريال مدريد كانت في الموعد.

وكاد صلاح أن يسجل بعد تمريرة من أرنولد، وصلت لصلاح داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة لتصطدم بدفاع ريال مدريد ويطالب صلاح باحتساب ركلة جزاء بداعي أن الكرة لمست يد لاعب الريال ولكن الحكم يستأنف اللعب بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 59، يسجل ريال مدريد هدفا عن طريق فينسيوس جونيور، بعد عرضية أرضية رائعة من فالفيردي من الجهة اليُمنى، لتصل إلى جونيور الذي سددها بسهولة في شباك أليسون معلنا تقدم الريال بهدف.

واصل صلاح تهديده لمرمى ريال مدريد، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كورتوا تصدى لتسديدة صلاح بشكل رائع، ليواصل الحارس التألق.

دفع كلوب مدرب ليفربول بديوجو جوتا بدلا من لويس دياز في الدقيقة 65، ومرر جوتا الكرة إلى صلاح برأسية رائعة داخل منطقة الجزاء ليتابعها صلاح بتسديدة ولكن كورتوا يواصل التألق ويتصدى لمحاولة جديدة من النجم المصري، ليستمر تقدم ريال مدريد.

يحاول أرنولد التسجيل من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بعيدة عن المرمى.

يدفع كلوب بنابي كيتا وروبرتو فيرمينو بدلا من هندرسون، وتياجو، في محاولة من أجل التنشيط الهجومي، ويحاول جوتا أن يسجل ولكن كورتوا يواصل التألق ويتصدى لتسديدة جوتا من داخل منطقة الجزاء.

ووصلت الكرة إلى نابي كيتا على حدود منطقة الجزاء دون رقابة ليسدد ولكن أعلى العارضة، ثم تصل الكرة إلى صلاح ليستلم وينفرد من الجهة اليُمنى ويسدد بقوة ولكن كورتوا ينجح في القيام بتصدي جديد يمنع من خلاله النجم المصري من التسجيل.

يدفع أنشيلوتي بكامافينجا بدلا من فالفيردي، وكذلك سيبايوس بدلا من مودريتش.

وينفرد سيبايوس بمرمى ليفربول في الوقت بدل الضائع، ولكنه لم يسدد ليهدر فرصة محققة للريال، ثم يسدد كامفينجا تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن أعلى العارضة.

ويحاول فابينيو أن يرسل عرضية متقنة ولكن كالعادة كورتوا يتألق ويسيطر على الكرة وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.