أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بقيادة الملكي ليكون بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بالفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء الأمس السبت، العاصمة الفرنسية باريس.

وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات تلفزيونية فور انتهاء المباراة: "لم أعتقد أنني سأتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وعانينا قليلا في الشوط الأول، لكن التزام اللاعبين كان مثاليا".

وأضاف: "قمنا بعمل رائع في الدفاع وسار كل شيء بشكل جيد للغاية، وأدى كورتوا موسما رائعا".

وحقق أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه، حيث حقق لقبين مع ريال مدريد، ولقبين مع ميلان.