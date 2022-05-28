اكتمال قائمة الأندية المتأهلة للدوري السعودي الموسم المقبل

نجح فريق الخليج في تحقيق بطولة دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، مستفيدا من التعادل مع نجران بدون أهداف في الجولة الأخيرة من البطولة.

ورفع الخليج رصيده إلى 66 نقطة بالتساوي مع العدالة 66 نقطة، إثر تعادل الأخير بدون أهداف مع جدة.

واستفاد الخليج من فارق الأهداف ليحسم اللقب، على أن يقام حفل التتويج وتسليم درع المسابقة الاثنين المقبل في ملعب الخليج.

وصعدا الفريقان رسميا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مصطحبين معهم الوحدة الذي احتل المركز الثالث، بعد فوزه على الدرعية بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 65 نقطة.