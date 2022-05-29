“سناب شات” يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

الوئام – فريق التحرير:

كشف تطبيق “سناب شات” ، عن إطلاق ميزة جديدة طال انتظارها ، حيث تُمكّن المستخدمين من إنشاء قصص مشتركة مع الأصدقاء والتي يتم حذفها تلقائياً بعد مرور 24 ساعة.

وتساعد المستخدم، على بدء قصة مشتركة من خلال التوجه إلى الملف الشخصي، والنقر على خيار “القصة الجديدة” ثم تحديد “قصة مشتركة”، حيث تتيح الميزة إنشاء قصة واحدة لمجموعة من الأشخاص كالفرق الرياضية أو زملاء العمل.

وأكدت أن الميزة الجديدة لا يوجد بها مكوّن للدردشة كالقصص العادية، كما يخضع محتواها للإشراف باستخدام مجموعة من أدوات الكشف التلقائي عن اللغة ومراجعة المجتمع.