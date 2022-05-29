رؤية الهلال غير ممكنة.. ” #فلكية_جدة”: غرة ذي القعدة الثلاثاء

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن موعد دخول شهر ذي القعدة فلكيا، ومتى سيتم رؤية القمر بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ذي القعدة يوم الإثنين 29 شوال 1443 الموافق 30 مايو 2022 عند الساعة 02:30 مساء ( 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأشارت إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة في هذا اليوم عند الساعة 06:59 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (0.57) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (01) درجة وإضاءته (0.0 %) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد ( 07 دقائق) من غروب الشمس.

وأبانت أنه بذلك ستتحقق شروط دخول الشهر *فلكياً*، أما رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب فستكون غير ممكنة بسبب عمره الصغير ومدة بقائه القصيرة جداً فوق الأفق.

ولفتت إلى أن منزلة أخرى من منازل القمر ستتبع ذلك، وتسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحققا في اليوم التالي.

وتابعت أنه في يوم الثلاثاء (01 ذي القعدة 1443 الموافق 31 مايو 2022)، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:59 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (12) درجة وإضاءته (1.2 %) وستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة وسيغرب عند الساعة 08:00 مساءً بعد ( 61 دقيقة) من غروب الشمس.