” #هدف”: 61 ألف شاب وشابة استفادوا من برنامج #تمهير

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن استفادة أكثر من 61 ألف خريج وخريجة دبلوم وبكالوريوس فأعلى من برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2017 وحتى الآن.

وبلغت نسبة المستفيدات الإناث من برنامج (تمهير) 74% والذكور 26% ، في حين جاءت منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية كأعلى ثلاث مناطق من حيث أعداد المستفيدين والمستفيدات.

ويهدف "تمهير" إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، إضافة إلى إسهام البرنامج في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، من جانب آخر يحفز البرنامج منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة حين انتهاء التدريب.

ويقدم البرنامج مكافأة مالية قدرها 2000 ريال للمتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، و3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يتحمل الصندوق التأمين على المتدربين ضد أخطار العمل.

ويحصل المتدرب عقب انتهاء البرنامج التدريبي على شهادة خبرة، وتتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاع الحكومي والخاص ليتمكن من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، وجدد "هدف" دعوته للمنشآت بطرح فرص التدريب أمام الكوادر الوطنية عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" من خلال الرابط: http://taqat.sa.