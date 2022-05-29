لتبادل المعلومات الائتمانية.. #السعودية تفعل الربط التقني مع #البحرين

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وشركة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية "بنفت"، بدء الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين المؤسسات المصرفية العاملة في البلدين.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لقرار مجلس التعاون، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية.

ويهدف المشروع، إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية على مستوى الخليج، وتوفير أدوات مالية تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بأي تعامل مالي لأي نشاط اقتصادي، بما يعزز نمو تلك الأنشطة، مع الإشارة إلى أن هذه الترتيبات ستكون بعد موافقة الشخص أو المؤسسة ذات العلاقة في الحصول على التمويل.