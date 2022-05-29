البنك_المركزي_السعودي: برامج حكومية ستدعم 3 قطاعات خلال السنوات المقبلة

توقع البنك المركزي السعودي "ساما"، أن يكون لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والذي يهدف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين والحجاج من الخارج، بالإضافة إلى تطبيق مبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أثرهما الإيجابي في قطاع النقل والاتصالات.

وذكر ضمن تقرير الاستقرار المالي 2022، أنه من المتوقع أيضا أن تسـاهم مبادرة صندوق الاستثمارات العامة الوطنية لتطوير المجتمعات السكنية (روشن) والتي تهدف إلى بناء مجتمعات حضرية متكاملة عالمية المستوى في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى برامج الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان إيجابا في قطـاع التشييد والبناء.

كمـا توقع البنك أن يدعم برنامج تطوير القطاع المالي التمويل والنمو المستمر في الإقراض والمزيد من عمليات الطرح العام الأولي في السوق الرئيسـية والسوق الموازية.

وبشـكل عام، من المتوقع أن تسـاهم هـذه البرامج وغيرها مـن برامج تحقيق الرؤية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السـنوات القادمة، بحسب التقرير.