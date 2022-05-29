هل امتلاك صك أرض يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد؟.. حساب المواطن يوضح

الوئــام – فريق التحرير:
أوضح برنامج "حساب المواطن" مدى تأثير امتلاك صك أرض على الدعم المقدم للمستفيد.
وقال في رده على استفسار أحد المغردين على موقع"تويتر"، إنه في حال تم تسجيل العقار باسم المستفيد ، بإمكانك الإفصاح عنه عن طريق البوابة الإلكترونية ( تسجيل دخول ، تفاصيل الطلب ، بيانات العقارات ) ، ولا يؤثر ذلك على مبلغ الاستحقاق.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج" حساب المواطن" قد أوضح سابقاً آلية الإفصاح عن الدخل من خلال الخطوات التالية:-
- ادخل إلى بوابة حساب المواطن.
- اضغط على تفاصيل الطلب.
- اضغط على الإفصاح عن الدخل.
- احفظ الخطوات السابقة من خلال الضغط على "حفظ".
- اضغط على إضافة دخل لإدخال بيانات دخلك والتابعين لك.