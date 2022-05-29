هيئة_السياحة_السعودية تعلن عن توافر #وظائف_شاغرة

كشفت هيئة السياحة السعودية، عن توافر وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة؛ للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض لحمَلَة الدبلوم فأعلى، برواتب مجزية وحوافز ومزايا أخرى، والوظائف هي "مساعد تنفيذي".

الشروط

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- دبلوم أو بكالوريوس أو أعلى من جامعة معترف بها.

- خبرة 3 سنوات على الأقل في مكتب تنفيذي.

- إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

والتقديم من هنا :

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تأسست كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030؛ حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد..

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