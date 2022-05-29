الدفاع_الروسية : تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة #الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وأكدت الدفاع الروسية، أنه تم تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية كبيرة في منطقة دنيبروبتروفسك ووسائل الدفاع الجوي اسقطت مقاتلة طراز سو-25 و4 طائرات مسيرة.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، تعرضت ثلاث نقاط تحكم و25 منطقة من تركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وبطاريتي مدفعية في مواقع لقصف بصواريخ جوية عالية الدقة".

وتابع البيان: "تم تدمير قاذفة من نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" في منطقة نيكولايفكا في دونيتسك، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها في منطقة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف، و5 مستودعات للذخيرة في مناطق كراسنوغوروفكا، وبوكروفسكوي وسيفيرودونيتسك وبيزروكوف".

وأضاف: "تم تصفية أكثر من 300 قومي وما يصل إلى 50 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 52 موقعا لوحدات المدفعية وقذائف الهاون للقوميين الأوكرانيين".