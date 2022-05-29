ريال مدريد يحسم مصير مودريتش بقرار هام

اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قراره النهائي بشأن مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع مودريتش بشأن تجديد عقده، في ظل تألقه في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، رغم تقدمه في العمر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع مودريتش بشأن تجديد عقده لمدة عام آخر، حتى صيف 2023.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الكرواتي، صاحب الـ36 عامًا، في نهاية الموسم الحالي، وتحديدًا يوم 30 يونيو 2022.