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أمر ملكي: تعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإعفاء الدكتور توفيق الربيعة #عاجل
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الأخبار المحلية
أمر ملكي: تعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإعفاء الدكتور توفيق الربيعة #عاجل
29 مايو 2022
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
صحيفة الوئام الالكترونية
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