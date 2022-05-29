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أمر ملكي: تعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإعفاء الدكتور توفيق الربيعة #عاجل

29 مايو 2022 · < 1 minute
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز