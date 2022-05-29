مدرب الوداد المغربي: كفة الأهلي المصري الأرجح في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيجمع فريقان يعتبران الأفضل في القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، غدًا الإثنين الموافق 30 من مايو، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "سيكون شرفا كبيرا للمغرب أن يدخل إلى خزائنه لقب جديد لدوري أبطال إفريقيا، النهائي سيجمع فريقين كبيرين، وهما الأفضل في القارة خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف "سيكون حفلا رائعا ونحن جميع المستويات، سيكون علينا رفع المزيد من التركيز لأنه لا مجال للخطأ الفترة المقبلة".

وواصل حديثه " التركيز يجب أن يكوب على أعلى مستوى في ظل الضغط الذي سيرافق النهائي، علما أن جزيئات بسيطة قد ترجح كفة فريق على حساب الآخر".

وأردف مدرب الوداد "علينا أن نشرف الكرة المغربية أمام العالم في هذا النهائي، الذي سينال متابعة كبيرة من جميع الأنحاء، هناك فريقان يرغبان في التتويج باللقب ونحن أحدهما".

وأكد الركراكي أن الأهلي المصري هو المرشح الأكبر لنيل اللقب، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بأن الوداد لن يعمل على تحقيق ذلك، موضحًا أن المباراة النهائية تبقى مقسمة خمسون في المائة لكل فريق من أجل الفوز بالكأس.