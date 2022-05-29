“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات 6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 158.67 نقطة ليقفل عند مستوى 12689.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، بوان، عناية، المملكة، وزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، أنابيب الشرق، المتحدة للتأمين، أمانة للتأمين، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.07% و 8.86%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، أرامكو السعودية، الراجحي، الإنماء، والمملكة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، أرامكو السعودية، دار الأركان، الأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 130.26 نقطة ليقفل عند مستوى 22402.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 443 مليون سهم تقاسمتها 1994 صفقة.