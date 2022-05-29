ليفربول يحدد بديل ساديو ماني الموسم الجديد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن السنغالي ساديو ماني سيرحل عن فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع “جول” العالمي، فأن بايرن ميونخ هو المرشح الأقرب للتوقيع مع ساديو ماني، لكن الريدز سيطلبون أكثر من السعر المقترح والمقدر بـ 30 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونخ لم يقدم عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع ماني، حيث يرغب النادي الإنجليزي في التعاقد مع بديل قبل بيع لاعبه السنغالي.

وأكدت صحيفة “ أثلتيك” البريطانية أن بايرن ميونخ الألماني من الفرق الرئيسية الراغبة في ضم ماني، لكن اللاعب السنغالي لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.

وأضافت شبكة “ سكاي سبورتس” أن بايرن ميونخ احترم رغبة ماني في الانتظار للتفاوض مع ناديه بشكل رسمي، وذلك لارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي خسره مع ليفربول أمس أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “ سبورت” الكتالونية أن مسئولي نادي ليفربول تواصل مع مسئولي الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة، والذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، للتعاقد معه الصيف المقبل، وذلك لتعويض رحيل ماني المحتمل.