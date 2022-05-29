انطلاق مناورات التمرين البحري «الموج الأحمر-5» في الأسطول الغربي

انطلقت، اليوم الأحد، مناوراتُ التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 5"، بقيادة الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن، وهي: الأردن، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن ومراقبون من الصومال، إضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، ووحدات بحرية من حرس الحدود السعودي.

وأوضحَ قائدُ الأسطول الغربي قائدُ التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري أن التمرين يهدف إلى تحقيق الأمن البحري في البحر الأحمر، وتعزيز التعاون العسكري، وتوحيد المفاهيم في العمليات البحرية ،وتبادل الخبرات القتالية بين وحدات الدول المشاركة للرفع من جاهزيتها واستعدادها، وذلك للوصول إلى الغاية الاستراتيجية النهائية بتحقيق الأمن البحري، وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نظرًا لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممرٍ اقتصادي مهم، مشيراً إلى أنه ستُطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية، التي ستسهم في رفع الجاهزية القتالية لجميع القوات المشاركة.