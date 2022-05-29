أخبار دوليّة

الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة ل #جدري_القردة

29 مايو 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القرود.