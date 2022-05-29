نوتنجهام فورست يهزم هدرسفيلد ويتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

تأهل فريق نوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، وذلك بعد فوزه على هدرسفيلد تاون بهدف دون مقابل، في نهائي ملحق “ الشامبيونشيب” والذي أُقيم على ستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد بالخطأ في مرماه، وذلك في الدقيقة 43 أثناء محاولته إبعاد الكرة العرضية التي أرسلها جيمس جارنر من الجهة اليسرى، ليصعد نوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وكان فريق نوتنجهام فورست قد صعد لملحق الشامبيونشيب بعدما احتل المركز الرابع في الدوري، ليواجه شيفيلد يونايتد في نصف نهائي الملحق ويقصيه، ليتأهل لمواجهة هدرسفيلد في النهائي.

وانضم نوتنجهام فورست لفريقي فولهام وبورنموث اللذين تأهلا مباشرة للدوري الإنجليزي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى.

وعاد نوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي بعد 23 عامًا من الغياب، حيث تعود آخر مشاركة له في البريميرليج لموسم 1998-1999.