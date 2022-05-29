ألميريا يعود للدوري الإسباني الممتاز بعد غياب

تأهل فريق ألميريا، لمسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، بعد تعادله مع ليجانيس بنتيجة 2 / 2، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الأحد، بالجولة الأخيرة بدوري الدرجة الثانية.

حسم ألميريا بطاقة التأهل المباشر للدوري الإسباني الممتاز، عقب خسارة إيبار من ألكوركون، بهدف، حيث توقف رصيد إيبار عند النقطة 80 بينما ارتفع رصيد ألميريا للنقطة 81، في وصافة جدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن بلد الوليد المتصدر.

وشهدت المباراة حضور تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، ومالك ألميريا، حيث حرص على الحضور وسط الجماهير لدعم الفريق في تلك المباراة المصيرية. .