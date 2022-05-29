قتيل و7 مصابين بإطلاق نار في مهرجان بولاية أوكلاهوما الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب سبعة بجروح في إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مهرجان في الهواء الطلق في شرق أوكلاهوما.

وقال مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما في بيان إن حدثين كانا من بين الذين أصيبوا على بعد حوالي 10 أميال (16 كيلومترا) جنوب شرق تولسا.

وقالت الوكالة إن شهودا قالوا إن مشاجرة وقعت قبل إطلاق النار بعد منتصف الليل بقليل. وأضافت أنه لم يتم القبض على أحد.

قالت سيلفيا ويلسون ، مالكة مقهى تافت بوتس: "سمعنا الكثير من الطلقات واعتقدنا أنها ألعاب نارية في البداية.. ثم يبدأ الناس في الجري والتهرب. وكنا نصرخ على الجميع انزلوا! انزل!".