إنفوجراف.. «الجوازات» توضح 6 خطوات لإصدار تصريح دخول لـ«مكة»

الوئام- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول مكة للمنشآت، وذلك عبر بوابة "مقيم".

ونشر الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، إنفوجرافًا يوضح خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر بوابة مقيم.

وتضمنت الخطوات ما يلي:

1-طلبات التصريح.

2- إضافة تصريح.

3- إضافة البيانات.

4- اختيار المراد له التصريح.

5- إضافة المرفقات المطلوبة.

6- تقديم الطلب.

وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أنه بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار المستخدم الرئيسي حال التنفيذ عبر حسابه في البوابة.