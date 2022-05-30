مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لصاحب مقطع التعدي على ممرضة «المجاردة» (فيديو)

الوئام- فريق التحرير:

كشف المستشار القانوني إبراهيم الأبادي، عن العقوبات المتوقعة على صاحب مقطع التعدي على ممرضة المجاردة.

وأوضح "الأبادي" خلال برنامج "يا هلا"، المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن هناك حد أعلى وآخر أدنى للعقوبات، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

وتابع: القاضي هو الذي يقدر الظروف المخففة والمشددة في كل حالة، موضحا أنه من الوارد أن يكون للمعتدى مرض ما تسبب في خروجه عن شعوره، أما إذا كان اعتداؤه غير مبرر فينظر حينها في تشديد العقوبة.

وأضاف أن السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال، لا تقتصر على من يعتدي على الممارس الصحي فقط، لكنها تقع على من يعتدي على أي موظف عام.

المستشار القانوني د.إبراهيم الأبادي يوضح العقوبات المتوقعة على صاحب واقعة الاعتداء على "ممرضة المجاردة"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zJ8b76s9gD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 29, 2022