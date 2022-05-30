دراسة طبية تكشف عن نوع فاكهة منشط للذاكرة ويؤخر الإصابة بـ«الخرف»

الوئام- فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً عن نوع من الفاكهة يعمل على تنشيط الذاكرة، مما يعني تأخر الإصابة بـ"الخرف" مع تقدم العمر.

وبحثت دراسة منشورة في دورية « Frontiers in Nutrition»، مجموعة من 60 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 – 80 عاما، على مدار 12 أسبوعا، يتبعون أنظمة غذائية محددة، تحتوي على مسحوق التوت البري المجفف.

ثم نظرت الدراسة في التقييمات العقلية قبل الدراسة وبعد انتهائها مدتها، ووجدت أن هؤلاء الذين حصلوا على مسحوق التوت البري لديهم مستويات ذاكرة أفضل، وأداء عقلي أكثر يقظة وحدة، كما نقل موقع «Eat This Not That».

ويقول مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد فوزور، زميل باحث أول في التغذية الجزيئية في كلية الطب بجامعة إيست أنجليا، إنه «رغم أن نتائج هذه الدراسة واعدة، فمن غير الواضح ما إذا كانت الفاكهة يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض العصبية الخطيرة».

وأضاف: «نتائج الدراسة مشجعة. خصوصا فيما يتعلق بتحسن الذاكرة والأداء العصبي»، وتابع: «من الآمن أن نوصي بتضمين حصتين من الفاكهة يوميًا في نظامك الغذائي، وخاصة التوت، كطريقة لمنع التغيرات المعرفية المرتبطة بالشيخوخة».