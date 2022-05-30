تعرف على طريقة استعراض بطاقة #شَهْم لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين

كشف تطبيق "توكلنا"، عن طريقة استعراض بطاقة "شَهْم" لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وأكد أنه يمكن للمستفيدين استعراض بطاقات أسر الشهداء والمصابين والأسـرى والمفقودين من خلال المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا خدمات؛ بهدف تقديم الخدمات إليهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن بعد تسجيل الدخول إلى التطبيق يتم اختيار المحفظة الرقمية، ثم اختيار الوثائق الأخرى، وعند الضغط على بطاقة "شَهْم" سيتم عرضها بحجم الشاشة.

يذكر أن الربط التقني لبطاقة "شَهْم" الإلكترونية الخاصة بتقديم خدمات لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مع تطبيق "توكلنا خدمات" يتيح التحقق من هوية حامل البطاقة أثناء إبراز التطبيق.