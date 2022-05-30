تصل إلى 70 درجة.. بالفيديو: «الزعاق» يكشف درجات الحرارة الفعلية تحت أشعة الشمس

الوئام- فريق التحرير:

أكد خبير الطقس والفلك "خالد الزعاق" أنه يوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة في الظل وتحت أشعة الشمس.

وقال في مقطع نشرته "العربية" على حسابها بموقع "تويتر" إن درجات الحرارة تحكي عن موسمها صيفاً وشتاءً، وخلال هذه الأيام تدخل درجات الحرارة حيز الأربعينيات مئوية على معظم بلدان الخليج، وسنعيش فيها قرابة الـ 120 يوماً "أربعة أشهر" قادمة.

وأضاف الزعاق، أن الصيف الفعلي له بداية وشدة ونهاية، بدايته الحرارة في أوائل الأربعينيات إلى منتصفها، وشدته تكون الحرارة من منتصف الأربعينيات إلى الخمسينيات في الظل، ونهايته مع نهاية موسم سهيل، لتعود درجات الحرارة سيرتها الأولى، كما بدأت بأوائل الأربعينيات.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تحت أشعة الشمس ترتفع عن مثيلتها في الظل وتختلف كذلك باختلاف الأسطح ، فالأسطح البيضاء تحت أشعة الشمس تصل إلى 60 درجة مئوية أما الأسطح السوداء تصل إلى 70 درجة مئوية.