بالصور .. 37 شاعراً وفنان أحيوا ليال “قاف الرياض” نهاية الأسبوع

الوئام -الرياض

أحيا 37 شاعراً وفناناً ليال مهرجان "قاف الرياض" منذ الثلاثاء الماضي وحتى أول مساء أمس السبت في ساحة العروض بالدائري الشرقي ، بإشراف أمارة منطقة الرياض ، وتنظيم من أمانة المنطقة ، وسط حضور غفير من محبي موروث المحاورة ، وفن الإنشاد ، وفرقة السامري.

وفي الأمسية الأولى، حضر كلاً من ‏الشعراء : صقر سليم ، إبراهيم الشيخي ، شاهر العنزي ، عبد الله الذيابي ، سحيم السحيمي ‏، عشق القحطاني ، والفنان ماجد الرسلاني.

وشهدت أمسية الأربعاء مشاركة الشعراء ‏: سلطان الهاجري ، فالح الغنامي ، عبدالله الحريري ، ثامر الشاماني ، ‏زايد السفياني ، عبد الله الغامدي ، والفنان بندر بن عوير.

وأمسية الخميس أحياها كلاً من الشعراء : ‏ملفي المورقي ، فلاح القرقاح ، حمود السمي ، عبد الله العلاوة ، سلطان الجلاوي ، ‏سعيد الفهري ، والفنان غريب آل مخلص.

وفي فعاليات أمسية الجمعة حضر الشعراء : ‏محمد بن مشيط ، زيد العضيلة ، محمد بن طمحي ، تركي السلمي ، ‏تركي العصيمي ، عبدالله الأشرم ، والفنانين ‏حسين آل لبيد ، حمد الطويل .

واختتمت فعاليات الأسبوع مساء يوم السبت الماضي بمشاركة مجموعة من الشعراء ، وهم : ‏حبيب العازمي ، فواز العزيزي، محمد المسعودي ، وصل العطياني ، زيد المري ، ‏عبد المحسن القويعي ، والفنانين شبل الدواسر ، ونادر الشراري.

يشار إلى أن الدخول لفعاليات "قاف الرياض" بالمجان لكافة شرائح الجمهور ، بالإضافة لمواقف السيارات ، كما يقام في الموقع سوقاً شعبياً ، وفقرات فنية متنوعة ، ومسارح للطفل ، ومنطقة ألعاب يدوية وإلكترونية ، وجلسات بعيدة عن الصخب على المسطحات الخضراء ، وعربات الأطعمة المتنقلة ، ومسجد ، ودورات مياه ، كما يتخلل الأمسيات جوائز سحب للجمهور على مبالغ مادية مقدمة من المنظمين للمهرجان بهدف تشجيع النشء على الحضور والاستمتاع بالموروث الوطني العريق.