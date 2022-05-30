بالصور .. 37 شاعراً وفنان أحيوا ليال “قاف الرياض” نهاية الأسبوع

الوئام -الرياض
أحيا 37 شاعراً وفناناً ليال مهرجان "قاف الرياض" منذ الثلاثاء الماضي وحتى أول مساء أمس السبت في ساحة العروض بالدائري الشرقي ، بإشراف أمارة منطقة الرياض ، وتنظيم من أمانة المنطقة ، وسط حضور غفير من محبي موروث المحاورة ، وفن الإنشاد ، وفرقة السامري.
وفي الأمسية الأولى، حضر كلاً من الشعراء : صقر سليم ، إبراهيم الشيخي ، شاهر العنزي ، عبد الله الذيابي ، سحيم السحيمي ، عشق القحطاني ، والفنان ماجد الرسلاني.
وشهدت أمسية الأربعاء مشاركة الشعراء : سلطان الهاجري ، فالح الغنامي ، عبدالله الحريري ، ثامر الشاماني ، زايد السفياني ، عبد الله الغامدي ، والفنان بندر بن عوير.
وأمسية الخميس أحياها كلاً من الشعراء : ملفي المورقي ، فلاح القرقاح ، حمود السمي ، عبد الله العلاوة ، سلطان الجلاوي ، سعيد الفهري ، والفنان غريب آل مخلص.
وفي فعاليات أمسية الجمعة حضر الشعراء : محمد بن مشيط ، زيد العضيلة ، محمد بن طمحي ، تركي السلمي ، تركي العصيمي ، عبدالله الأشرم ، والفنانين حسين آل لبيد ، حمد الطويل .
واختتمت فعاليات الأسبوع مساء يوم السبت الماضي بمشاركة مجموعة من الشعراء ، وهم : حبيب العازمي ، فواز العزيزي، محمد المسعودي ، وصل العطياني ، زيد المري ، عبد المحسن القويعي ، والفنانين شبل الدواسر ، ونادر الشراري.
يشار إلى أن الدخول لفعاليات "قاف الرياض" بالمجان لكافة شرائح الجمهور ، بالإضافة لمواقف السيارات ، كما يقام في الموقع سوقاً شعبياً ، وفقرات فنية متنوعة ، ومسارح للطفل ، ومنطقة ألعاب يدوية وإلكترونية ، وجلسات بعيدة عن الصخب على المسطحات الخضراء ، وعربات الأطعمة المتنقلة ، ومسجد ، ودورات مياه ، كما يتخلل الأمسيات جوائز سحب للجمهور على مبالغ مادية مقدمة من المنظمين للمهرجان بهدف تشجيع النشء على الحضور والاستمتاع بالموروث الوطني العريق.