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100 ريال غرامة عن كل متر حال عدم تسوير الأرض الفضاء بهذه المدن

متابعات _ الوئام
30 مايو 2022 · < 1 minute
أمانة العاصمة المقدسة
أمانة العاصمة المقدسة

حذرت أمانة العاصمة المقدسة من أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد تاريخ 2022/7/1 يعرض المخالف لغرامة 100 ريال عن كل متر طولي، وتتكرر حال عدم التسوير.

وكانت الأمانة قد بدأت من خلال بلدياتها الفرعية في متابعة تثبيت اللوحات الإرشادية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي التابع لها، حيث قامت بلدية العزيزية بوضع اللوحات على الأراضي الفضاء على الشوارع والمحاور المستهدفة بهدف حث ملاكها على تسويرها قبل انتهاء المهلة.

يذكر أن المدن المستهدفة في المرحلة الأولي من تطبيق القرار تشمل، مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة.