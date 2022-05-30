” #مسام ” : نزع 3000 لغماً حوثياً في #اليمن

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2022م من انتزاع 2.943 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 159 لغما مضادا للأفراد، و325 لغما مضادا للدبابات، و2.447 ذخيرة غير متفجرة، و12 عبوة ناسفة.

وتمكن فريق «مسام» من نزع 123 لغما مضادا للدبابات و234 ذخيرة غير متفجرة في عدن، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و14 لغما مضادا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

ونزع الفريق في محافظة مأرب 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة في مديرية الوادي، و146 لغما مضادا للأفراد و200 ذخيرة غير متفجرة و5 عبوات ناسفة في مديرية حريب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد و24 لغما مضادا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و83 لغما مضادا للدبابات في مديرية عسيلان.