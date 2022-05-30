إغلاق 120 منشأة تجارية وضبط 750 مخالفة في عسير

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الشهر الماضي 14700 جولة رقابية, شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 750 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والتعليمات وإغلاق 120 منشأة تجارية مخالفة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على جميع المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع المدن والمحافظات، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.