سر استبعاد ثنائي ريال مدريد من احتفالات دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن مفاجأة تخص إيسكو وزميله الحارس الأوكراني أندري لونين، ثنائي ريال مدريد، بشأن عدم تسجيل أسمائهم في قائمة اللاعبين الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"

وأفادت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، فإن إيسكو ولونين لن يُكتب لهم في مسيرتهم الكروية، التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021-2022، رغم فوز ريال مدريد باللقب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرر عدم احتساب لقب بطولة دوري الأبطال في مسيرة الثنائي إيسكو ولونين؛ نظرًا لعدم مشاركتهما في أي مباراة مع ريال مدريد في التشامبيونزليج هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثنائي إيسكو ولونين هما اللاعبان الوحيدان اللذان لم يشاركا في مباريات دوري أبطال أوروبا، وبالتالي لم يحققا اللقب مع ريال مدريد هذا الموسم.