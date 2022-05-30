وزير البيئة: تدشين 26 مشروعا تنمويا في تبوك بتكلفة تجاوزت 2.5 مليار ريال

قل وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، إنه امتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، احتفلنا اليوم بتدشين 26 مشروعًا تنمويًا بتكلفة تجاوزت 2.5 مليار ريال، ستسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي.

وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ 21 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة تتجاوز مليار ريال، والتخطيط لتنفيذ 51 مشروعًا لخدمات المياه وتأمينها بكميات موثوقة وبجودة عالية والتوسع في شبكات الصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال، وصولًا لتقديم أفضل الخدمات وأيسرها للمواطنين في منطقة تبوك.