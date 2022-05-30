تصريح ناري من ميسي على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي أن ريال مدريد الإسباني لم يكن الفريق الأفضل في دوري أبطال أوروبا.

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي في النهائي بهدف دون مقابل.

وقال ميسي في حوار لقناة “TYC” الأرجنتينية:" ريال مدريد، لم يسرقوا الجدارة لأنهم فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا وهم دائمًا هناك، لم يكونوا أفضل فريق في المسابقة ومع ذلك فقد هزموا الجميع."

وأردف: "أعرف ما هو ريال مدريد، لقد عشت سنوات عديدة، قتلنا ريال مدريد، لقد كانت هزيمتنا أمامهم ضربة لنا، وأنا أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث، لأنهم يستطيعون تسجيل هدف من العدم وتغيير المباراة، حدث ذلك لنا وللفرق الأخرى تشيلسي، سيتي، ليفربول."

وأكد ميسي أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يستحق الفوز بالكرة الذهبية، قائلًا:" بنزيما يستحق الفوز بالبالون دور، أعتقد أنه لا توجد شكوك، فمن الواضح جدًا أن بنزيما قدم عامًا رائعًا وانتهى به الأمر بالفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث كان عنصرًا هامًا منذ دور الـ 16 وما بعده في جميع المباريات، أعتقد أنه لا توجد شكوك هذا العام حول هوية الفائز بالجائزة."