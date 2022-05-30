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بريطانيا تعلن اكتشاف 71 حالة جديدة بـ #جدري_القردة
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أخبار دوليّة
بريطانيا تعلن اكتشاف 71 حالة جديدة بـ #جدري_القردة
30 مايو 2022
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جدري القرود
أعلنت وزارة الصحة البريطانية اكتشاف 71 حالة جديدة بجدري القردة.
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