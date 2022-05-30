أخبار دوليّة

بريطانيا تعلن اكتشاف 71 حالة جديدة بـ #جدري_القردة

30 مايو 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اكتشاف 71 حالة جديدة بجدري القردة.