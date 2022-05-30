سعر خام برنت يتجاوز 120 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين، مع تراجع حدة قيود الإغلاق المفروضة في الصين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يجهز فيه الاتحاد الأوروبي خطة لحظر استيراد النفط الخام من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع اليوم الإثنين إلى أكثر من 120 دولار للبرميل بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

يأتي ذلك في حين سمحت مدينة شنغهاي وهي مركز صناعي رئيسي في الصين، للمصانع باستئناف نشاطها اعتبارا من يونيو المقبل، في حين قال مسؤولون صينيون إن تفشي فيروس كورونا المستجد في بكين تحت السيطرة.

في الوقت نفسه يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي الوصول إلى اتفاق سياسي اليوم بشأن فرض حظر على استيراد النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وكانت دول الاتحاد قد فشلت أمس في الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وترفض المجر حاليا دعم المقترحات الحالية، لضمان تدفق إمدادات النفط اليها.