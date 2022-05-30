المان سيتي: صفقات الصيف لن تتوقف عند هالاند

أكد الإماراتي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، أن الفريق سيبرم تعاقدات إضافية بعد ضم النرويجي إيرلينج هالاند.

وقال المبارك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" لدينا هالاند أفضل مهاجم رقم 9 في العالم.. لدينا في العمر المناسب عندما تنظر إلى السنوات العشر والخمس عشرة القادمة، استثمرنا في هالاند.. في هذا المهاجم من أجل المستقبل."

وأضاف: "هالاند منذ أيامه الأولى في النرويج والانتقال إلى دورتموند كان على رادارنا لمدة أربع إلى خمس سنوات، كنا نتابع تقدمه ونرى تحوله من لاعب شاب موهوب للغاية وعالي الإمكانات إلى واحد من أكثر اللاعبين إذا ليس المهاجم الأكثر إثارة في العالم."