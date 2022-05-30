هل تعرّض مواطنون لغرامات مالية نتيجة التعداد؟ متحدث «الإحصاء» يوضّح

صرح المتحدّث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني بعدم فرض غرامات مالية على المواطنين والمقيمين حتى الآن، لافتا إلى أن تدفقات البيانات تسري بشكل ممتاز.

وقال الدخيني في مداخلة مع قناة الإخبارية، الإثنين، إن تدفق البيانات يجري بصورة ممتازة للغاية، مشيرا إلى عدم وجود أي معوقات ترقى لأن تكون ظاهرة تتطلب التدخل أو التعامل معها من هيئة الإحصاء.

وأكد عدم فرض أي غرامات مالية على المواطنين أو المقيمين حتى اليوم.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن مشاركة أكثر من 4 ملايين مواطن ومقيم، في تعداد السعودية 2022، عبر اختيار «العدّ الذاتي»، منذ انطلاقة العد الفعلي وجمع البيانات، في 10 مايو الجاري.

وذكر أنه تبقت فقط 3 أيام من أجل إتمام العد عبر المشاركة في العد الذاتي، وسيتم إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية يوم الأربعاء 25 مايو 2022.