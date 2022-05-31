طرح “معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها” لاستطلاع الآراء

طرحت وزارة الطاقة والصناعة والتعدين مشروع "معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها"، على منصة "استطلاع" لاستطلاع الآراء حتى 13 يونيو 2022.

أهداف المعايير

وقالت الوزارة إن هذه المعايير تهدف إلى وضع الأسس والمعايير المعتمدة اللازمة لحصول المنشأة المتقدمة على شهادة التأهيل لممارسة نشاط مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وذلك بتطبيق معايير الملف التعريفي للمنشأة (معلومات المنشأة، والتغطية الجغرافية، وخدمة العملاء)، والمعايير الفنية (معايير السلامة والصحة، والتشغيل والصيانة، والبيئة والاستدامة، وخدمة العملاء).

وبينت أن شهادة التأهيل تعد بمنزلة شهادة تثبت كفاءة المنشأة وقدرتها على إدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها وفقًا للأسس والمعايير المعتمدة.

عناصر المعايير الفنية

​وتتكون المعايير الفنية من أربعة عناصر رئيسة، هي: السلامة والصحة، والتشغيل والصيانة، والبيئة والاستدامة، وخدمة العملاء، وهي العناصر التي يُبنى عليها تقييم المنشأة المتقدمة للحصول على شهادة التأهيل.

ويلزم صاحب المنشأة تقديم المستندات والوثائق التي تثبت تطبيقه تلك المعايير في المنشأة.