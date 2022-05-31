“الزعاق” يتوقع حالة الطقس خلال “ذي القعدة”.. ويكشف سبب تسميته

الوئام- فريق التحرير:

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن شهر ذي القعدة، سُمي بذلك، لأن العرب كانوا يقعدون فيه حتى يأمن الحجيج إلى الوصول إلى بيت الله الحرام، من السراق وقطاع الطرق.

وحول حالة الطقس المتوقعة خلال هذا الشهر ، أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع" تويتر"، أنه تزداد فيه درجات الحرارة بالتدريج تباعاً مع مرور الأيام.

وينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على معظم بلدان الخليج في بدايته، وفي نهايته تبدأ الأمطار الخريفية على سلطنة عُمان واليمن وجنوب المملكة، وفي نهايته يتبقى 30 يوماً على نهاية السنة الهجرية.