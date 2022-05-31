الإحصاء_الخليجي: 98% نسبة التعافي من #كورونا_في_السعودية

تجاوز عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون الـ 116 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 116,079,278 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,651,667 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,604,418 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,431 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.7%.