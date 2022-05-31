رويترز: “لافروف” يزور المملكة غدا ويلتقي بوزراء خارجية الخليج

قال مسؤولان خليجيان، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء.

ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهما إن لافروف سيلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق غدا الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.