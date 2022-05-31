وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة إصابة “بوتين” بالسرطان

الوئام - وكالات

نفى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، شائعات حول «مرض» الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال لافروف لقناة «تي في 1» في التلفزيون الفرنسي، تعقيبا على شائعات تتحدث عن «مرض» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يظن أنه يمكن لغير المجانين أن يرون أعراض مرض ما فيه.

وأكد أن الرئيس بوتين يظهر أمام الجمهور يوميًا، ويمكن مشاهدته على شاشة التلفزيون، مشيرا إلى أن الإمكانيات المتاحة يوميًا لمشاهدة الرئيس بوتين تدحض مزاعم مرضه.

وكانت وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن شائعات إصابة الرئيس بوتين بالسرطان أثناء الحرب في أوكرانيا.