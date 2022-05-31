بـ 45 مئوية.. #مكة تسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مدينة مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجّل كل من الوجه والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 %.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن مكة المكرّمة سجّلت 45 درجة مئوية، تلاها كل من الدمام والأحساء 43، ثم المدينة المنوّرة والخرج وحفر الباطن ووادي الدواسر وشرورة 42، وسكاكا والعلا وينبع 41 مئوية.
وسجّل كل من الرياض وبريدة وعرعر والدوادمي والقريات ورفحاء 40، وتبوك ونجران 39، وحائل 38، وجازان وجدة 37، والطائف 34، وأبها 30، والباحة 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، تعلوها الباحة 20، ثم الطائف 22، ونجران 23، والعلا وينبع 24، وحائل 25، والرياض وتبوك 26، وجدة وبريدة وحفر الباطن 27، والمدينة المنوّرة والدمام والأحساء 28، وجازان 29.
وسجّلت مدينتا الوجه والقنفذة أعلى نسبة رطوبة وتبلغ 90 %، وجازان وينبع 80، ومكة المكرّمة 40، والرياض 25، والمدينة 20.