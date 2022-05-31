الصحة تسجل 667 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 768,079 حالة حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 518 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 752,316 حالة.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,148 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (65,772,420) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.