الصحة تسجل 667 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 768,079 حالة حتى الآن.