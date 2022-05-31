الاتحاد الأوروبي يعتزم الإعلان عن نظام جديد لتسهيل التأشيرة للسعوديين..#عاجل

يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان قريباً عن نظام جديد لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين السعوديين، حسبما كشف باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية.

وأكد سيمونيه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع ذلك على نظام لإعفاء جميع مواطني دول الخليج من التأشيرات بما في ذلك المملكة العربية السعودية، معبراً عن تفاؤله بأن يتمكن السعوديون قريباً من زيارة أوروبا بدون تأشيرة.

وتأتي التصريحات الأوروبية بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان بريطانيا عن إعفاء إلكتروني للمواطنين السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا، والحصول عليه قبل 24 ساعة فقط من السفر.

وجدد سيمونيه التأكيد أن «أوروبا كانت ولا تزال ترحب بالسياح من السعودية».